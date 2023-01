Delitto Alice Neri, riportato in Italia per l’interrogatorio Mohamed Gaaloul

Delitto Alice Neri, riportato in Italia per l’interrogatorio Mohamed Gaaloul. Il 29enne tunisino, principale sospettato dell’assassino della mamma di Ravarino, era fuggito all’estero all’indomani del delitto. Dopo avere vagato per Svizzera e Germania, l’uomo è stato fermato in Francia il 14 dicembre. Il giovane questa mattina è stato trasferito in aereo da Parigi a Milano Linate, dove è stato preso in consegna dalla Polizia per essere portato al carcere di Sant’ Anna di Modena.

Domani, giovedì 5 gennaio, è stato fissato l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip. Davanti al giudice per le indagini preliminari, assistito dal suo avvocato, Roberto Ghini, potrà fornire la sua ricostruzione su quanto accaduto la fatidica notte in cui Alice Neri è stata uccisa. Fino ad ora ha negato di conoscerla, pur ammettendo di essere quella sera nello stesso bar e di aver ricevuto un passaggio in auto da una ragazza bionda.

Secondo la procura sono chiari e gravi gli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, che è il principale sospettato dell’omicidio e di occultamento di cadavere.

