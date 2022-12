Nuova testimonianza sul caso Alice Neri, si aspetta Mohamed Gaaloul al rientro in Italia

CONCORDIA, RAVARINO – Dopo il via libera, arrivato nella giornata di ieri, giovedì 22 dicembre, all’estradizione di Mohamed Gaaloul, principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri, trovata carbonizzata all’interno della propria auto a Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre, si aspetta ora il rientro in Italia del 29enne, che dovrebbe avvenire entro una decina di giorni, ad inizio gennaio, per accelerare le indagini sulla morte della 32enne ravarinese.

La presenza di Mohamed Gaaloul in Italia, infatti, è necessaria, oltre che per poter procedere con l’interrogatorio che potrebbe fare chiarezza su alcuni punti tuttora oscuri riguardo a quanto accaduto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre, tra le 3.30, orario a cui Alice Neri è uscita dal bar di Concordia dove si era recata in compagnia di un collega, e le 7, orario in cui la sua auto sarebbe stata data alle fiamme, anche per poter comparare il dna del 29enne con alcune tracce biologiche che gli inquirenti avrebbero trovato su un pezzo di tessuto all’interno della macchina carbonizzata di Alice Neri.

Intanto, proseguono le indagini degli inquirenti e spunta un altro testimone, che, alla trasmissione di Rai1 “Storie Italiane” ha raccontato che, la mattina del 18 novembre, intorno alle 7.30, ovvero dopo, secondo quanto sospettano gli inquirenti, aver dato alle fiamme l’auto di Alice Neri, Mohamed Gaaloul si sarebbe recato a casa di parenti e la sua giacca sarebbe stata sporca d’olio. Gaaloul avrebbe giustificato la macchia d’olio spiegando di avere avuto problemi con l’auto, ma l’ipotesi è che quella macchia potesse in realtà essere stata causata dall’accelerante utilizzato per appiccare l’incendio alla macchina di Alice Neri.

