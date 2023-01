Muore a 7 anni a causa di una malattia: Mirandola in lutto per il piccolo Leonardo

MIRANDOLA – Lutto a Mirandola per la morte del piccolo Leonardo Lugli, di soli 7 anni, scomparso – si legge sul “Resto del Carlino” – a causa di una grave malattia che gli era stata diagnosticata poco tempo fa, dopo che il bimbo non si era sentito bene. “Era un bambino sorridente, che amava il calcio e giocare con gli amici” ricordano familiari e amici, che si stringono intorno a genitori e fratello di Leonardo in questi giorni difficili. I funerali del piccolo Leonardo sono in programma domani, giovedì 26 gennaio, con partenza dal “Terracielo” di Mirandola. Dopo la Messa in Duomo, è in programma un passaggio al campo sportivo della Folgore, squadra di calcio in cui il bimbo giocava, per un ultimo saluto di familiari e amici. Oggi, 25 gennaio, alle ore 16 verrà, invece, recitato il Santo Rosario.

