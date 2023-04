“La notte degli gnomi di Leo”, a Medolla evento di raccolta fondi in memoria di Leonardo Lugli

MEDOLLA, MIRANDOLA – “La notte degli gnomi di Leo”, in programma il prossimo 12 maggio a Medolla, sarà una serata dedicata alla raccolta fondi per realizzare progetti in memoria del piccolo Leonardo Lugli, bambino mirandolese morto lo scorso gennaio a soli 7 anni, a causa di una grave malattia. In collaborazione con l’ideatore de “La notte degli gnomi” tanti piccoli gnomi saranno nascosti in giro per alcune zone di Medolla. Ogni bimbo, con l’aiuto della torcia che si porterà da casa e della mappa che gli verrà consegnata, avrà la possibilità di cercarli e portarsene a casa uno. Lungo il percorso ci saranno alcuni punti di lettura con i volontari di “indovina chi legge”. Per partecipare è obbligatorio iscriversi all’evento.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: