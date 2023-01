Parte il corso per formare nuovi volontari Nati per leggere

Il Sistema Bibliotecario Area Nord Modenese in collaborazione con il Polo bibliotecario modenese organizza il corso di formazione per i nuovi volontari di Nati per leggere.

Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo, relazionale ed emotivo del bambino da 0 a 6 anni; i benefici della lettura; il programma Nati per Leggere; i ruoli dei volontari NpL nella promozione della lettura in famiglia e nel programma; l’accoglienza dei bambini e delle famiglie in vari contesti.

Sabato 4 febbraio 2023 (ore 9-13/14-17)

Scegliere i libri per la prima infanzia in relazione al contesto e all’età dei bambini; stili di lettura a confronto ed esercitazioni in piccoli gruppi per favorire la lettura in famiglia; definizione di un progetto locale per i volontari NpL; valutazioni e chiusura del corso.