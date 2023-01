Raccolti i rifiuti abbandonati lungo la Canaletto a Medolla

MEDOLLA – Nella giornata di ieri, mercoledì 18 gennaio, con il supporto di Anas, ente proprietario della strada, Aimag è intervenuta sulla Strada Statale 12 (Canaletto) per la raccolta di rifiuti abbandonati nelle piazzole e nella zona circostante, ad esempio lungo le aree in prossimità dei guardrail. La maggior parte delle piazzole sia in territorio comunale di Medolla che in quello di Mirandola è infatti costellata di rifiuti abbandonati, spesso resti di contenitori di cibo, sportine con rifiuti di casa, microabbandoni: in particolar modo nella piazzola più vicina alla rotonda di Villafranca vi era un ammasso di rifiuti, anche ingombranti.

“Grazie alla collaborazione tra Comune di Medolla, Guardie Ecologiche Volontarie, Assistenti Civici e cittadini, ad Aimag e Anas finalmente si è provveduto alla pulizia – commenta l’assessora all’Ambiente del Comune di Medolla, Patrizia Sgarbi – Da tempo si cercava il contatto giusto con Anas per avere tutte le autorizzazioni per poter effettuare l’operazione. Si spera che questo non debba avvenire di nuovo, perché i costi dell’intervento sono a carico di tutti noi”.

