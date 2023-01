San Felice, due nuovi defibrillatori in arrivo a San Biagio

SAN FELICE SUL PANARO – San Biagio, frazione del Comune di San Felice, avrà due nuovi e modernissimi defibrillatori, utilizzabili anche per uso pediatrico. Questo grazie all’iniziativa delle famiglie di Franco e Davide Gualtieri (padre e figlio e rispettivi congiunti), che hanno deciso di dotare la frazione del Comune di San Felice delle preziose apparecchiature salvavita, dato che la sola presente era all’interno della chiesa parrocchiale, non sempre aperta.

Per raccogliere fondi per l’acquisto dei defibrillatori, lo scorso 3 dicembre è stata anche organizzata una serata di beneficenza al Kitsch di Finale Emilia. I due defibrillatori saranno installati entro la fine di gennaio, uno in via 1°Maggio, al civico 1156 angolo via Croce, e il secondo in via Bignardi, presso “Noi due acconciature”, grazie anche alla collaborazione e al contributo di Roberto Morselli e Debora Malavasi, delle ditte F.M. di Pietro Mangolini e Salumificio Ratti e di altre aziende, cittadini e volontari che hanno partecipato a vario titolo.