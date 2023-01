Si finge un altro, un arresto a Carpi

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno effettuato un servizio di controllo nell’abitato di Carpi, finalizzato a prevenire e contrastare reati di strada e contro il patrimonio.

Nel corso di un intervento per una lite in una via del centro, uno dei due contendenti, al fine di evitare l’identificazione, ha fornito ai Carabinieri delle false generalità.

L’uomo, 41enne è stato tratto in arresto per false attestazioni sull’identità personale e condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, ove l’arresto è stato convalidato e alla persona è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’uomo, peraltro, trovato in possesso di documenti di altra persona, è stato anche denunciato per il reato di ricettazione.

