A Novi Pasqualino di Marta nuovo comandante della Polizia Locale Giovedì 9 Febbraio, in occasione del Consiglio Comunale, si è tenuto il passaggio di consegne alla guida della Polizia Locale. Il sindaco e i consiglieri hanno salutato Paola Sivieri che termina dopo 12 anni la sua esperienza da Comandante in paese, ora destinata a ricoprire un nuovo incarico presso il Comando di Carpi.

Commenta il sindaco Enrico Diacci:

Ringraziamo Paola per il servizio reso in questi anni e le facciamo un augurio per le nuove sfide professionali che la attendono.

La guida del corpo di Polizia Municipale è adesso affidata a Pasqualino Di Marta. Al nuovo Comandante vanno il sostegno di tutta l’Amministrazione Comunale e gli auguri di un buon lavoro