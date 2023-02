A Soliera è pronto il nuovo piano di Protezione Civile

Il Consiglio Comunale di Soliera ha approvato all’unanimità il nuovo Piano di emergenza comunale di Protezione Civile. Il Piano si inserisce in un progetto di coordinamento sovra-comunale nell’ambito dell’Unione Terre d’Argine, dove il sindaco di Soliera Roberto Solomita riveste la delega alla Protezione Civile.

Il Piano contiene le attività di previsione, i possibili scenari di rischio (idraulica, idrogeologica, per temporali, vento, temperature estreme, neve e pioggia che gela, sisma, incidenti industriale, criticità sulla mobilità), le strategie operative e i modelli di intervento per ogni rischio considerato, nonché le strutture operative e le risorse a disposizione per fronteggiare l’evento in corso. Presenta inoltre una cartografia dettagliata del territorio e le differenti modalità di informazione alla popolazione, sia in fase precauzionale che in corso di evento.

Un Piano di Protezione Civile non può funzionare senza l’ausilio dei volontari e la collaborazione di tutti i cittadini, in quanto i comportamenti della popolazione minacciata o colpita da eventi calamitosi devono essere ricondotti a quella che si definisce “cultura di Protezione Civile” o di “autoprotezione”.

La sede del COC (Centro Operativo Comunale) di Soliera si trova nella sede municipale di piazza Repubblica 1.

