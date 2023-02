Accusato di palpeggiamenti dalla figlia minorenne della compagna: andrà a processo

I fatti sarebbero accaduti nel 2017 in un Comune della Bassa modenese. Come riporta la “Gazzetta di Modena”, un uomo è stato accusato dalla figlia della compagna, all’epoca dei fatti 16enne, di essere entrato di notte nella sua stanza e averla palpeggiata. Episodi di questo genere sarebbero avvenuti più volte e si sarebbero ripetuti anche di giorno. Per questo l’uomo è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Di uno di questi episodi di violenza subiti dalla ragazza ci sarebbe anche un video: ora la difesa ha incaricato un consulente di esaminarlo. La tesi della difesa è che nel video non sia stato immortalato alcun palpeggiamento. La prossima udienza è in programma ad aprile.

