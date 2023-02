Cinque nuove telecamere per la sicurezza della stazione di Mirandola

MIRANDOLA – Dopo gli ultimi episodi di degrado avvenuti in stazione, sono entrate regolarmente in funzione le cinque nuove telecamere aggiunte recentemente – alle dieci già attive – presso la Stazione dei treni di Mirandola. Un investimento, realizzato da Rete Ferroviaria S.p.a, che permetterà alla centrale operativa della Polizia Locale di poter usufruire di un supporto potenziato in materia di prevenzione e presidio del territorio.

Un intervento realizzato celermente per il quale, il sindaco Alberto Greco e l’assessorato alla sicurezza, ringraziano Filippo Catalano ed il gruppo di lavoro guidato da Gianluca Cimatti.

