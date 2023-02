Coppia di truffatori in azione a Nonantola: chiedono informazioni e rubano nelle auto

NONANTOLA – Una serie di truffe compiute con ogni probabilità dalla stessa coppia di persone è stata segnalata nei giorni scorsi nel territorio di Nonantola. Almeno due le truffe tentate dalla coppia, come riporta la “Gazzetta di Modena”: una nella zona industriale di Nonantola e una nel parcheggio di un centro commerciale La tecnica utilizzata dai due truffatori è sempre la stessa: una donna ferma persone sole in auto fingendo di dover chiedere informazioni (spesso la tecnica utilizzata è quella di fingere di cercare un gommista in zona), mentre il complice, sfruttando la momentanea distrazione della persona alla guida, ne approfitta per aprire lo sportello del passeggero e rubare ciò che si trova all’interno dell’auto, spesso borsette contenenti portafogli, carte di credito e telefono. I furti compiuti dalla coppia di truffatori nei giorni scorsi sono stati segnalati alle forze dell’ordine, che monitoreranno la zona per impedire nuovi episodi di questo genere.

