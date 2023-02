Detenuto muore inalando gas nel carcere di Modena

MODENA – Un detenuto, che si trovava in carcere in attesa che si celebrasse il processo relativo ai capi di imputazione di cui era accusato, è stato trovato privo di vita all’interno del bagno della propria cella nel carcere Sant’Anna di Modena. L’uomo, un 40enne di Portomaggiore, nel ferrarese, ha probabilmente inalato gas proveniente da un fornellino da campeggio, ritrovato a terra a poca distanza dal corpo dell’uomo, per il quale sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale medico del carcere e dal 118 giunto sul posto. Il 40enne, originario del ferrarese, dove era molto conosciuto, si trovava in carcere in seguito all’evasione dagli arresti domiciliari, misura cautelare a cui era stato soggetto in quanto accusato di stalking dall’ex compagna. Ora si dovrà chiarire se la sua morte sia stata dovuta ad una fatalità, oppure se l’uomo si sia tolto consapevolmente la vita.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017