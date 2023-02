E’ morta la 17enne investita a Modena da un Suv. Gravissima l’amica

È morta all’ospedale di Baggiovara una delle due giovani, di 17 anni, investite da un’auto, un suv, la sera dello scorso 29 gennaio in viale Monte Kosica a Modena, vicino alla stazione dei treni. Si chiamava Daniela Agata Aiello, la sua famiglia è residente nel comprensorio reggiano. L’amica della vittima, di 18 anni, è ancora ricoverata in terapia intensiva sempre a Baggiovara

Al volante del mezzo che le ha investite c’era un calciatore professionista emiliano di 32 anni, ora indagato per omicidio stradale. Già sottoposto ad alcol test, è risultato negativo.

Le ragazze stavano attraversando sulle strisce pedonali al momento dell’investimento e la polizia municipale di Modena si è immediatamente attivata per stabilire se il semaforo per i pedoni in quel momento fosse rosso o verde. Sempre per chiarire la dinamica, gli agenti hanno acquisito le immagini della telecamere presenti in zona ed ascoltato alcuni testimoni dell’incidente stradale.

