Fotografia e fumetti, partono i laboratori gratuiti per ragazzi e ragazze a Mirandola e Medolla

Martedì 7 febbraio saranno presentati due laboratori realizzati dal Centro per le Famiglie dell’Unione in collaborazione con la Cooperativa Sociale società Dolce; il primo riguarderà il mondo dei fumetti e si intitola COMICS LAB – fumetti dirompenti per giovani menti e sarà aperto a ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni di età, mentre un secondo laboratorio affronterà l’argomento della fotografia con il titolo I_STORY – il mondo dietro l’obiettivo dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni.

«Grazie all’impegno dei collaboratori dell’Unione e ai dirigenti che dirigono i servizi, continua a svilupparsi l’offerta ai ragazzi dei paesi dell’Unione – dichiara il presidente dell’Unione Alberto Calciolari – con questi due nuovi progetti che si collocano in un ambito creativo vicino alle esigenze dei ragazzi di oggi. Stimolare la creatività e fornire elementi per liberare la fantasia e le proprie capacità potrà aiutare i ragazzi a dotarsi di strumenti per comprendere il mondo in cui vivono, ma anche per poterne determinare il cambiamento attraverso l’uso di mezzi comunicativi che stanno sempre più contribuendo a determinare

una forma di linguaggio che tanto sta a cuore ai nostri giovani. Forse non nascerà un novello Sergio Bonelli o un moderno Gianni Berengo Gardin, ma sicuramente si svilupperà nei nostri adolescenti la capacità di analizzare e comprendere le tecniche dei grandi maestri di queste arti. E comunque, non mettiamo limiti ai sogni dei nostri giovani: chissà…».

L’appuntamento è per martedì 7 febbraio, alle ore 18 e 30, presso il Centro per le Famiglie dell’Unione, nella sede di Mirandola, in viale Italia 64.

Questi i link per accedere alle iscrizioni:



Comics Lab 12-14 – compilazione a cura del genitore

I_Story 14-18 – minori di 18 anni, compilazione a cura del genitore

I_Story 14-18 – maggiorenni

https://forms.office.com/e/ 6ZKXMXdp2i6

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017