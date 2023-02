Giallo di Concordia, oggi l’incidente probatorio: in tribunale marito e collega di Alice e Gaaloul

CONCORDIA, RAVARINO – Si svolgerà nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio, l’incidente probatorio in merito al giallo di Concordia. A distanza di circa tre mesi dal ritrovamento (avvenuto lo scorso 18 novembre) del corpo carbonizzato della giovane ravarinese Alice Neri, infatti, saranno presenti in tribunale – riporta la “Gazzetta di Modena” – le tre persone indagate per l’omicidio della donna.

Si tratta del marito di Alice, Nicholas Negrini, del collega con cui la 32enne ravarinese ha trascorso la sua ultima sera (iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto per avviare le indagini dopo il ritrovamento del corpo) e di Mohamed Gaaloul, principale sospettato per l’omicidio e attualmente in carcere dopo l’arresto avvenuto a dicembre in Francia e il successivo trasferimento in Italia di inizio gennaio, la cui istanza di scarcerazione è stata respinta nei giorni scorsi dal tribunale del Riesame di Bologna.

Sarà presente all’incidente probatorio in programma oggi anche un giovane tunisino che avrebbe testimoniato di aver visto Mohamed Gaaloul sporco d’olio la mattina del giorno del ritrovamento dell’auto e del corpo di Alice carbonizzati. L’ipotesi della Procura è che l’olio con cui Gaaloul si sarebbe sporcato possa essere l’accelerante utilizzato per appiccare il fuoco all’auto e al corpo della giovane ravarinese.

