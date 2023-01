Caso Alice Neri, una nuova verità dall’esito degli esami tossicologici?

CONCORDIA, RAVARINO – Alice Neri sarebbe risultata positiva alla cocaina e all’alcol. E’ quanto emergerebbe – si legge sul “Resto del Carlino” – dall’esito degli esami tossicologici sui resti della giovane ravarinese, trovata carbonizzata all’interno della propria auto nelle campagne di Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre. Ad oltre due mesi dal ritrovamento del cadavere carbonizzato, si fa, dunque, sempre più fitto il mistero relativo alla morte della mamma 32enne.

L’esito degli esami tossicologici – se confermato – aprirebbe una serie di ulteriori interrogativi, che si andrebbero ad aggiungere ai tanti ancora senza risposta. Chi ha venduto la cocaina ad Alice? Quando la donna ha assunto la sostanza? Il mix tra la droga e l’alcol consumato durante l’aperitivo con il collega nel bar di Concordia può avere causato un malore? Domande a cui gli inquirenti non hanno ancora una risposta.

Intanto, in attesa dell’udienza al Tribunale del Riesame (in programma venerdì 3 febbraio) in cui si discuterà la possibile scarcerazione di Mohamed Gaaloul, 29enne di origini tunisine ad oggi principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri e attualmente in carcere, la Procura ha chiesto l’incidente probatorio per tutte e tre le persone iscritte al registro degli indagati: oltre a Gaaloul, anche il marito di Alice, Nicholas Negrini, e il collega con cui la giovane ravarinese ha trascorso la sua ultima sera in un bar di Concordia. Durante l’incidente probatorio, la cui data di svolgimento verrà stabilita nei prossimi giorni, saranno svolti accertamenti in merito agli oggetti ritrovati sulla scena del delitto. In particolare, il bidone di olio esausto ritrovato nelle vicinanze del luogo dove è stata incendiata l’auto di Alice Neri (olio che potrebbe essere stato utilizzato come accelerante per sviluppare l’incendio), e i mozziconi di alcune sigarette e alcuni pezzi di stoffa rinvenuti nei pressi del luogo di ritrovamento del cadavere carbonizzato.

Dalle indagini, inoltre, sarebbe emersa nei giorni scorsi la possibile presenza di altre due auto che, la notte tra il 17 e il 18 novembre, avrebbero percorso le stesse strade seguite anche dalla vettura di Alice Neri, a bordo della quale, secondo l’ipotesi degli inquirenti, era salito intorno alle 3.40, al momento della partenza della donna dal bar di Concordia dove aveva trascorso la serata in compagni del collega, anche Mohamed Gaaloul. Le immagini di videosorveglianza avrebbero, infatti, ripreso la luce di alcuni fari, ma resta da chiarire se la presenza di queste vetture abbia o meno qualcosa a che fare con la morte di Alice Neri.

