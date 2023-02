Caso Alice Neri, Mohamed Gaaloul rimane in carcere

CONCORDIA, RAVARINO – Confermata la detenzione in carcere per Mohamed Gaaloul, 29enne di origini tunisine principale sospettato – secondo gli inquirenti – per l’omicidio di Alice Neri, giovane ravarinese trovata carbonizzata all’interno della propria auto a Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre. E’ quanto – riporta l’Ansa – hanno deciso i giudici del Tribunale del Riesame di Bologna in merito all’istanza di scarcerazione presentata dal legale di Gaaloul, l’udienza in merito alla quale si è svolta lo scorso 3 febbraio. Ora il legale resta in attesa delle motivazioni.

