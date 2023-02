Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo. Secondo Lazza, terzo Mr Rain

Marco Mengoni con il brano Due Vite è il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo è Lazza, terzo Mr Rain, quarto Ultimo, quinto Tananai.

“Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival”: sono le prime parole che Marco Mengoni pronuncia subito dopo la vittoria al festival di Sanremo. “Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco”, ha aggiunto con il premio in mano e ancora le lacrime agli occhi per l’emozione.

Colapesce Dimartino, con il brano “Splash”, vince il Premio della Critica “Mia Martini”. Alla coppia 29 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa.

Al secondo posto Gianluca Grignani con 23 voti, al terzo Coma_cose con 11. Cinque preferenze per Marco Mengoni e per Tananai. In totale sono stati espressi 92 voti, tutti validi.

Colapesce Dimartino si aggiudicano con il brano Splash il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Alla votazione hanno partecipato i colleghi di 70 testate accreditate presso la medesima sala stampa

Sono i Coma-Cose per il brano L’addio a vincere il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, assegnato dalla Giuria degli esperti.

E’ Marco Mengoni per il brano Due vite a vincere il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017