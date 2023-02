Mirandola, è stato intitolato a Davide Gaddi un asteroide

MIRANDOLA – E’ stato intitolato a Davide Gaddi un asteroide. Con la sua cagnolina Pimpa nel 2020 scoprì sull’argine del Secchia il meteorite “Cavezzo”, e dai ricercatori del settore è arrivato questo riconoscimento, sulle orme di quello già fatto per Pimpa. Così la Bassa ha nel cielo due asteroidi che ne narrano la storia, quello che si chiama Davide Gaddi e l’asteroide che si chiama Pimpa.

L’asteroide di Gaddi è il numero 112340 che è stato scoperto da Fabrizio Bernardi l’11 luglio 2002 dall’osservatorio di Campo Imperatore, nell’ambito di osservazioni realizzate con il programma scientifico CINEOS.

L’asteroide ha una dimensione attorno ai 2,7 km, ma è solo una stima approssimativa.

Orbita tra 367 milioni e 440 milioni di km dal sole, quindi tra Marte e Giove. Ci mette 1611 giorni a orbitare attorno al sole. La distanza minima dalla terra che può raggiungere è “solo” 219 milioni di km. E’ osservabile in questi giorni e passerà all’opposizione il 19 aprile (momento in cui è meglio osservabile), anche se sarà un po’ basso alle nostre latitudini. Non sarà difficilissimo vederlo, probabilmente anche da Cavezzo.

