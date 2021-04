Cavezzo, Davide Gaddi e Pimpa in Molise alla ricerca di un nuovo meteorite

Ci ha provato nuovamente Davide Gaddi, ma questa volta, per il momento, con esiti differenti rispetto al primo tentativo. In seguito alla caduta, lo scorso 15 marzo, di un frammento di meteorite in Molise, infatti, Gaddi e la sua cagnolina Pimpa, diventati famosi ad inizio 2020 per il ritrovamento, in circostanze molto simili, di un altro frammento di meteorite nelle vicinanze di Cavezzo, sono stati invitati dall’Istituto nazionale di Astrofisica a recarsi in Molise, per la precisione nelle località di Sant’Agapito e Coriemano, in provincia di Isernia, per partecipare alle ricerche.

Gaddi spiega che “attraverso i calcoli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica è stato possibile determinare l’area in cui il meteorite dovrebbe essere caduto. Il dottor Daniele Gardiol, direttore del progetto Prisma dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, mi ha chiesto di recarmi in Molise per partecipare alle ricerche. Arrivato sul posto, ho iniziato le ricerche del meteorite anche grazie ad una applicazione che mi è stata consigliata dai volontari del luogo e che si basa sul Gps. Tra sabato e domenica sono riuscito a fare circa una quarantina di chilometri a piedi, ma, anche a causa delle difficoltà geografiche del territorio e del terreno molto impervio, non sono riuscito a trovare nulla, neanche con l’aiuto di Pimpa. Lunedì mattina, poi, sono dovuto rientrare a casa e ho sospeso le ricerche”.

