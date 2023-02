Mirandola, Marese Greco compie 100 anni: festa a San Martino Spino

MIRANDOLA – Centesimo compleanno con visita a sorpresa del sindaco di Mirandola Alberto Greco. Per Marese Greco, che ha spento ieri, mercoledì 15 febbraio, le sue prime 100 candeline, si è trattato di una giornata di festeggiamenti, vissuta fra l’affetto di una ventina di parenti accorsi nella sua casa di San Martino Spino, nella quale vive con la sorella Marta di 91 anni. Una vita piena e ricca di aneddoti, raccontati con trasporto al primo cittadino, fra cui l’esperienza sudamericana vissuta in Venezuela dove si trasferì per lavoro dal ’51 al ’59 del secolo scorso.

Una gioia travolgente quella emanata dalla centenaria mirandolese, che ha confidato come il segreto della sua perfetta salute e della vita longeva risieda in una quotidianità affrontata col sorriso costantemente stampato sul volto. Dai viaggi a Sermide al mercato, con la sorella Marta e l’amica e autista Carmen (94 anni), fino alle giornate passate in cucina a spadellare manicaretti, rigorosamente della tradizione, da offrire ai parenti e agli amati nipoti in occasione delle ricorrenti visite a sorpresa.

Un buon umore contagioso che non l’abbandona nemmeno quando la figlia Silvia ricorda l’operazione, effettuata all’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola una decina di anni fa che la costrinse successivamente ad una settimana di terapia intensiva: “Tornata a casa, la prima cosa che ho chiesto è un buon bicchiere di vino” ha ricordato ridendo Marese che poi, spegnendo le candeline – con al suo fianco il sindaco Greco – ha confidato di essere grata per la vita piena e ricca di soddisfazioni.

