Nonantola: dopo due anni di assenza causa pandemia, torna il Carnevale dei Ragazzi

NONANTOLA – Lo storico carnevale di Nonantola ritrova le sue maschere cittadine dopo due anni di assenza a causa della pandemia e delle restrizioni anti-Covid.

Domenica 19 febbraio, dalle ore 14, è in programma la 65esima edizione del Carnevale dei Ragazzi, organizzato dal Comitato Carnevale di Nonantola e patrocinato dal Comune e dalla Parrocchia. E’ un’edizione particolarmente importante perché nasce sotto il segno della ripartenza e della rinnovata voglia di aggregazione soprattutto per i più piccoli, che hanno sofferto particolarmente il periodo Covid per il distanziamento.

I nove carri pronti a sfilare per il paese sono stati realizzati dagli studenti e i genitori delle scuole materne, e dagli scout di Nonantola. Assieme ai mezzi è prevista anche la presenza di gruppi a piedi composti da cittadini nonantolani.

Ai preparativi della manifestazione, oltre al Comitato e ai genitori, ha partecipato anche Arnaldo Zoboli (nella foto) ideatore 65 anni fa del Carnevale dei Ragazzi. Lo storico organizzatore, che ha 86 anni, ha colorato per l’occasione proprio il numero 65 simbolo del carnevale 2023.

La partenza della sfilata dei carri è fissata per le ore 14 da Piazza Guido Rossa, per poi passare in Viale delle Rimembranze, via Marconi, Piazza Caduti dei Partigiani, Piazza Liberazione, via dellaTorre e poi si torna in Viale delle Rimembranze.

Il Carnevale dei Ragazzi di Nonantola si caratterizza da sempre per essere dedicato ai più giovani, ai bambini e a chi mantiene un cuore da bambino.

