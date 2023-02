San Prospero, al via i lavori per il nuovo circuito di educazione stradale

SAN PROSPERO – Hanno preso il via, a San Prospero, i lavori per l’esecuzione di un circuito di educazione stradale in via Viazza. Il circuito darà la possibilità di promuovere un percorso educativo stradale per tutti i bambini che frequentano le scuole del territorio e per i cittadini. Il costo totale dell’intervento è di 100mila euro, finanziati in parte dall’Amministrazione comunale, da un contributo regionale ottenuto dalla Polizia Locale per la promozione di un sistema integrato di sicurezza e dalle sponsorizzazioni raccolte da aziende e cittadini del territorio. Oltre al circuito verranno realizzati anche parcheggi per chi dovrà fruire del circuito e per i residenti della zona.

