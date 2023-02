Si completa il trasloco della scuola di Soliera: da via Roma tutto in via Caduti di Nassirya

SOLIERA – Nelle giornate di martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo 2023 la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Soliera resterà chiusa per permettere il trasloco nella nuova sede in via Caduti di Nassiriya 100, nello stesso complesso che ospita le classi della scuola primaria Garibaldi a tempo normale. La segreteria riaprirà al giovedì 2 marzo. Inizialmente, per contattare la segreteria, si invitano i cittadini a evitare telefonate (in attesa che le nuove linee siano operative) e a utilizzare l’email MOIC808007@istruzione.it.

Si completa così il trasferimento delle attività dall’edificio scolastico che si trova in via Roma, all’incrocio con via Muratori, edificio che nei prossimi mesi sarà interessato da un cantiere per i lavori necessari a trasformarlo nella nuova Casa della Salute di Soliera.

