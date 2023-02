Uccide il marito a coltellate e tenta di togliersi la vita

Uccide il marito a coltellate e tenta di togliersi la vita. E’ successo venerdì sera. Il delitto è stato scoperto dai Carabinieri che sono intervenuti in via Sabin, nella zona industriale di San Giovanni in Persiceto, dove era sto richiesto l’intervento dei sanitari del 118, per prestare soccorso a una coppia di anziani che si trovavano a bordo di un’auto, Nissan Qashqai, parcheggiata lungo la pubblica via. A bordo c’era un uomo, un 78 enne del posto, che era già deceduto, ferito, con arma da taglio, all’addome, all’inguine ed al collo.

Con lui la moglie, anch’essa ferita, si presentava in evidente stato confusionale.

Le prime indagini dei Carabinieri hanno accertato che la donna, 76enne,dopo aver accoltellato il marito, affetto da una malattia neurodegenerativa, aveva tentato di togliersi la vita, accoltellandosi a sua volta, senza riuscirci.

La donna, arrestata in flagranza, è ricoverata presso struttura sanitaria del capoluogo, dove è piantonata dai carabinieri.

