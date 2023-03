Carpi: trovato in possesso di hashish, 30enne segnalato alla Prefettura

CARPI – Nella mattinata di ieri, venerdì 10 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi e della locale Stazione, hanno eseguito alcuni controlli al fine di prevenire e sanzionare comportamenti illegali legati a fenomeni di devianza giovanile.

Nel corso del servizio, svolto a Carpi, è stato fermato e accompagnato in caserma un 28enne risultato dagli accertamenti illegalmente presente in Italia. L’uomo è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per la violazione delle norme sulla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale e per lui è stata contestualmente avviata la procedura per l’espulsione dal territorio dello Stato.

Nella tarda serata, inoltre, un 30enne è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura poiché, durante il controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione di Carpi, è risultato detenere nella propria abitazione 7,6 grammi di hashish.

