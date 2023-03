Da lunedì partono nuovi lavori in tangenziale a Modena

Prenderanno il via dallo svincolo 16, corrispondente a via Emilia ovest, i lavori di riasfaltatura della tangenziale di Modena a cura di Anas, nella giornata di lunedì 27 marzo, e si sposteranno man mano in direzione Bologna fino all’uscita 9, di strada Canaletto sud.

Anas (Gruppo FS Italiane) ha infatti confermato all’Amministrazione comunale l’avvio della seconda fase del programma di attuazione dei lavori di pavimentazione della tangenziale per un investimento di circa 5,2 milioni di euro ed una durata totale di circa 4 mesi.

Al fine di creare il minor disagio alla circolazione i lavori saranno eseguiti in tratti saltuari della lunghezza massima di 1,5 chilometri ed interesseranno in maniera alternata la corsia di marcia e quella di sorpasso. Il restringimento di carreggiata sarà istituito dalle ore 9 alle 17 nei soli giorni feriali, in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico ed è prevista la sospensione delle lavorazioni in occasioni delle festività pasquali e nella settimana dal 21 aprile al 2 maggio.

Terminato l’intervento su questo tratto in direzione Bologna, i lavori proseguiranno sullo stesso percorso nelle corsie in direzione Sassuolo; a seguire, le attività di manutenzione proseguiranno nelle corsie non ancora riasfaltate del tratto già oggetto del primo stralcio.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: