Finale Emilia, continui furti al supermercato dopo la scuola: identificati due minorenni

FINALE EMILIA – Diversi episodi dello stesso tipo accadono ormai con regolarità in un supermercato di Finale Emilia: gruppi di ragazzi di una scuola superiore cittadina, finite le lezioni, entrano nel supermercato, dove si impossessano di, o in certi casi consumano direttamente all’interno del supermercato, cibo e prodotti alimentari, per poi darsi alla fuga senza pagare.

L’ultimo episodio di questo genere – riporta “Il Resto del Carlino” – è accaduto nei giorni scorsi, quando al supermercato finalese è stato necessario l’intervento dei Carabinieri che, nonostante i giovani fossero quasi tutti fuggiti al loro arrivo, sono riusciti a fermarne e identificarne due, entrambi minorenni, successivamente riconsegnati ai genitori. La situazione, secondo quanto riferito dai responsabili del supermercato, andrebbe avanti con regolarità da settimane: ora si ipotizzano momenti di confronto tra scuola e genitori.

