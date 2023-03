Finale Emilia: lavori in corso, modifiche alla viabilità in via Cappuccini

FINALE EMILIA – A causa di opere di scavo e posa nuova tubazione gas, fino alle ore 19 del 28 aprile e comunque sino al termine lavori, a Finale Emilia viene adottato un provvedimento di chiusura totale di una corsia di via Cappuccini nel tratto compreso dall’intersezione con via Cimitero e via Dante Alighieri, dal civico 2 al civico 40/A.

Nel tratto interessato, nel periodo dei lavori, si transita, dunque, ad una sola corsia.

Nello stesso periodo viene inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati nel tratto di via Cappuccini interessato dai lavori. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale di Finale Emilia.

