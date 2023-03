“Imprenditore commerciale e somministrazione di alimenti e bevande”. Parte il corso al Cescot

C’è tempo fino al 17 marzo per iscriversi al corso “Imprenditore commerciale e somministrazione di alimenti e bevande” (ex REC) RIF. PA 2019-19014/RER autorizzato dalla Regione Emilia Romagna che si svolgerà presso Cescot Modena in via Rainusso 144. Il corso avrà una durata complessiva di 100 ore (termine previsto 23 maggio 2023), in presenza e con frequenza il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17:30 alle 21:30.

Durante il corso verranno affrontare le tematiche legate al servizio commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, considerato come il risultato di una sequenza di fasi di attività lavorative. I moduli formativi, in tal senso, coincideranno con tali fasi lavorative: riconoscimento merceologico ed etichettatura degli alimenti; manipolazione igienica e sicura degli alimenti; gestione sicura del luogo di lavoro; prevenzione incendi e adozione di procedure antincendio; avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale dell’esercizio commerciale e organizzazione e gestione operativa dell’esercizio commerciale.

“In un momento come quello che stiamo vivendo – spiega Francesca Sola, Direttore Cescot Modena – caratterizzato dalla necessità di far ripartire un settore molto penalizzato dagli eventi degli ultimi anni ovvero quello della ristorazione, il corso si pone l’obiettivo di formare futuri imprenditori commerciali per ristoranti, bar e strutture ricettive con somministrazione alimenti e bevande, professionali, competenti e preparati, fornendo loro competenze in materia di gestione della clientela, marketing, haccp e sicurezza”

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a info@cescotmodena.com.

