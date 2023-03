Incidente Motta di Cavezzo, ancora in gravi condizioni il trentenne ferito

CAVEZZO – E’ ricoverato da venerdì all’ospedale Maggiore di Bologna, nel reparto di Terapia Intensiva, non è stata ancora sciolta la prognosi e versa ancora in gravi condizioni il 32enne che era rimasto ferito venerdì in un incidente stradale avvenuto a Motta di Cavezzo.

L’uomo era a bordo del suo scooter e stava percorrendo via Cavour quando all’incrocio con via di Sotto si è scontrato contro un furgoncino.

Subito le sue condizioni sono apparse gravi ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito il più velocemente possibile in ospedale.

Sulle strade della Bassa uno scontro moto – mezzo pesante si è verificato meno di 24 ore dopo a Massa Finalese. Questa volta ad avere la peggio è stato un ragazzino di 17 anni che è andato a schiantarsi contro un trattore. E’ grave in Terapia intensiva, nello stesso ospedale del trentenne di Cavezzo.

