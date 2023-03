La coperta di piazza Grande è pronta, anche grazie alle donne della Bassa

Sono state composte tutte a mano, a maglia, dalle mani delle donne modenesi per dire no alla violenza di genere. Sono state distese oggi le coperte relaizzata dal gruppo Fili di Vita che aderisce all’iniziativa di Viva Vittoria, associzine bresciana che si batte contro la violenza sulle donne.

Le opere d’arte in maglia hanno ricoperto l’intera piazza, e sono state messe in vendita per finanziare i progetti della Casa delle donne contro la violenza di Modena.

Fare a maglia – è il senso dell’iniziativa – è la metafora di creazione e sviluppo di se stesse. Si tratta di una modalità creativa che riporta ad immagini familiari, fa emergere ricordi e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione. L’incontro di molte donne che si attivano a favore delle tante vittime di violenza.