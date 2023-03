Mercato della Versilia Forte dei Marmi a Mirandola, gli organizzatori replicano alle critiche

Mercato della Versilia Forte dei Marmi a Mirandola, gli organizzatori replicano alle critiche che erano arrivate da Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio.

Le associazioni di commercianti -scrivevano in una nota – ritengono che un mercato come quello della Versilia danneggia fortemente i mercati locali, come quello che si tiene tutte le domeniche nella vicina Cavezzo, oltre a porre dubbi sulla denominazione portata avanti che poco avrebbe a che fare con la nota località di mare.

A stretto giro replica Albero Tura, amministratore de L’Accento, co-responsabile della manifestazione organizzata in collaborazione con Consorzio Versilia e patrocinata dal Comune di Mirandola. Ecco la sua nota:

Il Consorzio Versilia che posizionerà i banchi in Piazza della Costituente domenica è composto da

commercianti regolarmente autorizzati da regolare licenza, con regolare contribuzione (chi afferma il

contrario si prenderà le proprie responsabilità nelle opportune sedi), iscritto alla camera di commercio, paga

le tasse, ha l’assicurazione, è stato fondato a Pietrasanta (Versilia) più di 15 anni fa.

La sede legale ora è a Carrara.

Il marchio di questi appuntamenti domenicali ambulanti è regolarmente depositato e registrato.

Va specificato che quando si parla di mercato di Forte dei Marmi al suo completo, si può parlare solo del

mercato settimanale, appunto, del mercoledì nella storica piazza Marconi a Forte dei Marmi.

Ciò che da sempre avviene, in ogni domenica dell’anno, è che alcuni ambulanti che frequentano tale

mercato del mercoledì’, consorziandosi, hanno deciso di esportare uno standard qualitativo molto alto e farlo

conoscere ad altre realtà diverse dal Forte.

Le affermazioni lette fanno pensare… perché sembra che in Italia possano operare solo certi tipi di

associazioni: si tratta di esclusiva del commercio ambulante?

A giudicare dal successo che ottiene il mercato da noi organizzato in ogni città dove viene svolto alla

domenica, si potrebbe tranquillamente dire di no: la gente va dove la qualità è ben visibile e tangibile.

