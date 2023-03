Mirandola, inaugurata la sede dell’agenzia di comunicazione Orangorenna

Il 3 Marzo 2023 è stata inaugurata a Mirandola in via Roma 24 la nuova sede dell’Agenzia di

Comunicazione “ORANGORENNA”. Lo spazio ospita gli uffici, uno studio per l’editing

audio/video e una sala di posa per shooting fotografici. Orangorenna è stato concepito

anche come spazio espositivo e laboratorio, per favorire lo sviluppo e l’integrazione

dell’arte nella comunicazione visiva.

“Siamo infatti convinti – commenta il titolare e fondatore Gabriele Greco – che lo sviluppo di

nuove soluzioni per la Comunicazione sia legato anche all’ascolto dei bisogni del tessuto

culturale e artistico che il nostro territorio può offrire”.

L’evento, rivolto ai partner, si é svolto alla presenza dell’assessora comunale Marina Marchi e della

presidente del Consiglio comunale, Selena De Biaggi. L’Amministrazione comunale si è

complimentata con la società, sottolineando l’importanza della presenza di una realtà

come Orangorenna, espressione di un dinamismo imprenditoriale innovativo, necessario a

questo territorio e parte attiva e concreta della rinascita della Città.

L’Agenzia attiva dal 2017 si definisce una Visual Content Factory. Specializzata nella

produzione di contenuti di video-storytelling e brand design, opera in tutta Italia servendo

diversi comparti produttivi, dalle Costruzioni agli Impianti Energetici, dal settore Biomedicale alla Meccanica, con un forte sviluppo in campo Alimentare.

