Parte la raccolta fondi per il bimbo morto all’improvviso in ospedale a Sassuolo

“Gabriele è stato un bambino che, nel suo troppo breve percorso in questa vita, ha dispensato sorrisi a tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino”.

Su GoFundMe è partita una raccolta fondi per i familiari del piccolo Gabriele, morto all’ospedale di Sassuolo, in provincia di Modena, “alle prime luci dell’alba del 1 Marzo, a neanche tre anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari”.

“Questa raccolta fondi – si legge – è stata aperta dagli amici per sostenere la famiglia nel momento più drammatico, per aiutarli a sostenere le spese necessarie e per dimostrare loro, anche con una donazione simbolica, che non sono soli, che il sorriso di Gabriele vivrà per sempre”.

La campagna “Un palloncino per Gabriele” è arrivata a mille euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/un- palloncino-per-gabriele

