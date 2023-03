Rimane ferito nell’incidente e rifiuta l’alcol test: 25enne denunciato

Ha sbandato con l’auto e, dopo aver urtato il garage di un’abitazione, è rimasto lievemente ferito. Una volta accompagnato in ospedale, però, il conducente 25enne ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest per accertare l’eventuale condizione di ubriachezza e per questo motivo, come previsto dalla legge, è stato denunciato dalla Polizia locale di Modena con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. L’episodio è avvenuto in stradello del Luzzo poco dopo le 22 di martedì 21 marzo.

Come ricostruito dall’Infortunistica, la vicenda si è sviluppata nei pressi dell’incrocio con via Varoli, dove il 25enne, residente in zona, ha perso il controllo di una Fiat Punto che stava guidando. Dopo lo schianto, sul posto sono arrivate le pattuglie del Comando di via Galilei, che hanno avviato gli accertamenti sull’accaduto e hanno messo in sicurezza l’area, mentre un’ambulanza del 118 è intervenuta per prestare i soccorsi medici. Il 25enne è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara a causa delle lievi contusioni riportate. Qui l’uomo è stato invitato a effettuare l’esame dell’alcoltest che ha rifiutato. Di conseguenza gli è stata contestata la violazione dell’articolo 186 del Codice della strada, proprio come se la rilevazione, se effettuata, avesse accertato una presenza di alcol nel sangue tale da collocarlo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative. Contestualmente gli è stata ritirata la patente.

Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a carico del 25enne: l’ammenda (che va da 1.500 a 6mila euro), l’arresto (che può arrivare fino a un anno), la detrazione dei punti (dieci) e la durata della sospensione del documento di guida. Inoltre, l’automobilista dovrà rispondere anche dei danneggiamenti al garage urtato con la Punto.

