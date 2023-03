San Felice, si denudò al supermercato: assolto perchè ha il Parkinson

SAN FELICE – Era già salito agli onori delle cronache nei mesi scorsi, quando era stato assolto dall’accusa di aver palpeggiato due ragazzine di 14 anni sulla corriera della tratta Modena-Finale Emilia perchè aveva il Parkinson che, secondo la tesi della difesa accolta dal giudice, oltre a causargli difficoltà nei movimenti comprometterebbe anche la sua capacità di intendere e di volere.

Ora, per l’uomo, un 57enne di origini marocchine, è arrivata una nuova assoluzione, questa volta nell’ambito di un processo in cui era accusato di atti osceni in luogo pubblico per essersi denudato, nel gennaio 2022, all’interno di un supermercato di San Felice, mostrando in pubblico i genitali. La motivazione dell’assoluzione è la stessa: l’uomo non è stato giudicato in grado di intendere e di volere a causa del Parkinson. Quelli citati non sono gli unici due episodi di questo tipo di cui l’uomo si è reso protagonista: nell’ottobre 2021, infatti, si era denudato alla stazione delle corriere di Modena e pochi giorni dopo aveva ripetuto il gesto in una fermata dell’autobus a Modena

