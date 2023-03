Sanità, nuovo servizio a Massa Finalese: apre l’infermiere di comunità

Dopo l’apertura di Camposanto, e quella di Cortile di Carpi in sostituzione del servizio di medico di base, arriva anche a Massa Finalese un nuovo servizio per la cittadinanza: il punto di infermieristica di comunità gestito dall’AUSL di Modena. L’ambulatorio, che disporrà di infermieri, si trova negli spazi attigui alla delegazione comunale in piazza Caduti per la Libertà e sarà aperto tutti i lunedì e giovedì mattina.

L’infermiere di comunità è la figura professionale di riferimento che assicura l’assistenza infermieristica, ai diversi livelli di complessità, in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera, in primis Medici di medicina generale, fisioterapisti, assistenti sociali e specialisti. Svolgerà il suo ruolo nel contesto comunitario di cui fanno parte la rete dei servizi sanitari e sociosanitari, le scuole, le associazioni e i vari punti di aggregazione.

“Sono molto contento dell’apertura del punto di infermieristica di comunità – spiega il vice sindaco Michele Gulinelli – un progetto a cui tengo particolarmente. Portare i servizi sanitari territoriali più vicino alle persone è un obiettivo per il quale tutti stiamo lavorando”.

Tutte le funzioni e particolarità di questo nuovo servizio saranno illustrate in un incontro con la cittadinanza che si terrà il 4 aprile alle ore 20.45, presso la sala polivalente PalaDiversivo di Massa Finalese.

LEGGI ANCHE

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: