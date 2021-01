Massa Finalese, 246 firme per trovare un medico di base

MASSA FINALESE – Dopo il pensionamento del dottor Serafini a fine ottobre 2020, i cittadini di Massa Finalese stanno ancora attendendo un sostituto, nonostante l’impegno dell’Ausl, che riferisce di bandi per individuare una nuova figura per il ruolo andati deserti. Così, nella giornata di ieri, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giorgio Cavazzoli e lo stesso dottor Serafini hanno presentato una raccolta firme, che ha visto la partecipazione di 246 cittadini, allo scopo di risolvere nel più breve tempo possibile quello che sta diventando un vero e proprio problema per la cittadinanza. Il dottor Serafini, infatti, sta per il momento continuando, nonostante il congedo, a visitare alcuni dei suoi pazienti, soprattutto i più anziani, che hanno più difficoltà nello spostarsi in altri comuni per rivolgersi ad altri medici, ma la situazione necessita una soluzione a lungo termine. Nella lettera allegata alla raccolta firme, il consigliere Cavazzoli e il dottor Serafini chiedono, quindi, “che venga mandato un medico in sostituzione del dottor Serafini, andato in quiescenza a fine ottobre”. “E’ inaccettabile che pazienti con esigenze di assistenza” prosegue la lettera “debbano rivolgersi a medici con ambulatorio a Finale Emilia o in altre frazioni del Comune. I firmatari chiedono con determinazione che venga assegnato un nuovo medico entro e non oltre la prima decade di febbraio del 2021”.

