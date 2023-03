Torna a casa in anticipo e trova il set di un film porno in azione

ROMA – E’ tornato a casa in anticipo rispetto ai soliti orari e ha trovato allestito nell’appartamento in cui vive in affitto il set di un film porno in azione.

E’ quanto accaduto nel novembre scorso ad un uomo di 35 anni che abita in zona Dragona, nelle vicinanze di Roma. L’uomo, rientrato prima del solito dal lavoro, si è trovato di fronte ad almeno 20 persone all’interno della propria casa, nella quale era stato allestito un vero e proprio set per girare un film a luci rosse: tra le persone presenti, anche il proprietario dell’appartamento in cui il 35enne vive in affitto, che, si è scoperto successivamente, ha utilizzato una copia delle chiavi dell’abitazione per entrare all’insaputa del 35enne nell’appartamento sfruttando la sua assenza.

Quando ha capito ciò che stava succedendo, l’uomo ha allertato le forze dell’ordine, denunciando la situazione: quando le forze dell’ordine si sono presentate nell’appartamento, regista e attori se ne erano già andati, mentre era in corso una lite tra il proprietario dell’appartamento e il 35enne. Ora il caso è stato sottoposto alla Procura di Roma che indaga per violazione di domicilio.

