Cade un albero, tre mirandolesi feriti durante la gita fuori porta

Cade un albero, tre mirandolesi feriti durante la gita fuori porta. E’ successo martedì Arquà Petrarca in provincia di Padova, dove due famiglie erano arrivate da Mirandola per passare la giornata. Con loro anche un bambino. Il tempo non era dei migliori, e infatti a causa del temporale un grosso albero è rovinato in terra proprio sul percorso allestito dove stavano passando i mirandolesi, che sono stati colpiti da alcuni rami.

Soccorsi dal 118 e dai Vigili del fuoco, sono stati tutti portati in ospedale per accertamenti, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi, solo escoriazioni.

Il commento del sindaco di Arquà Petrarca, Luca Callegaro:

Oggi poco prima di mezzogiorno, dopo il temporale, si è sradicato all’improvviso un albero lungo la passeggiata Callegari. Due famiglie di Mirandola che vi stavano passando sotto sono state coinvolte.

Alcuni di loro, trasportati al pronto soccorso sono stati dimessi fortunatamente dopo un paio d’ore con delle contusioni e qualche escoriazione.

La famiglie poi sono rientrate a Mirandola.

Mi sono scusato per il fatto accaduto e al contempo invitati a fare ritorno nel nostro Borgo, logicamente come ospiti della nostra comunità

Ringrazio i vigili del fuoco, il personale del Suem 118 ed i volontari della protezione civile di Arquà che sono intervenuti tempestivamente

