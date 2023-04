Incidente sulla Carpi-Ravarino, il sindaco di Soliera: “Interverremo per regolare la velocità”

SOLIERA – Attraverso un post su Facebook, il sindaco di Soliera, Roberto Solomita, è intervenuto in merito al grave incidente avvenuto lo scorso mercoledì 12 aprile a Limidi, all’incrocio tra la provinciale Carpi-Ravarino e via Soliera-Cavezzo, che ha visto scontrarsi un’auto e una moto guidata da un 16enne: ad avere la peggio è stato quest’ultimo, in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara. Nel suo intervento, il sindaco Solomita, oltre ad augurare una pronta guarigione al ragazzo, interviene in merito alla provinciale Carpi-Ravarino:

“Auguri di pronta guarigione al ragazzo ferito. La Carpi-Ravarino si conferma una strada a elevata pericolosità: interverremo per regolare la velocità”.







