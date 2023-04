Motociclista 16enne ancora grave dopo l’incidente all’incrocio tra la Carpi-Ravarino e via Soliera-Cavezzo

SOLIERA – E’ ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara il giovane motociclista di soli 16 anni coinvolto nell’incidente verificatosi lo scorso mercoledì 12 aprile a Limidi di Soliera, all’incrocio tra la provinciale Carpi-Ravarino e via Soliera-Cavezzo. A scontrarsi con la moto guidata dal 16enne, per cause ancora da chiarire, era stata un’auto guidata da una donna, illesa dopo lo scontro, avvenuto al semaforo tra le due strade.

Le condizioni del giovane era apparse subito gravi, tanto che era stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo all’ospedale di Baggiovara, dove da mercoledì sera si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in prognosi riservata. Le sue condizioni – tuttavia – sarebbero rimaste stabili nel corso dei giorni trascorsi dall’incidente.

