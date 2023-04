Incidente all’incrocio tra via Carpi-Ravarino e via Soliera-Cavezzo: ferito motociclista

SOLIERA – Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 aprile, nel territorio di Limidi di Soliera, all’incrocio tra la provinciale Carpi-Ravarino e via Soliera-Cavezzo. Intorno alle ore 18, infatti, in uno degli orari di punta per quanto riguarda il traffico, al semaforo all’incrocio tra le due strade si sono scontrate un’auto e una moto, per cause ancora in corso di accertamento. Mentre la donna alla guida dell’auto è rimasta illesa, ad avere la peggio nell’impatto è stato il motociclista, sbalzato a terra, per il quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Baggiovara: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: