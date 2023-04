La 5 D della scuola elementare di Finale Emilia è in finale per il Festival Dantesco

FINALE EMILIA – La classe V D della Scuola Primaria Elvira Castelfranchi di Finale Emilia, è stata selezionata per la Fase finale del Concorso video connesso al 13° Festival Dantesco Internazionale, in programma fino a domenica 7 maggio 2023. Da domenica 30 aprile, alle ore 15.00, durante la prima diretta streaming prevista dal Programma del Festival, i video finalisti verranno posizionati sul canale youtube del Festival , dando il via anche al voto social.

Il Concorso video è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso e finanziato da MIC – Ministero della Cultura / Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e da MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito ( https://cinemaperlascuola.istruzione.it/ Anticipato da lunga attività didattica e di formazione al linguaggio cinematografico per docenti e studenti (di età compresa fra i 3 e i 35 anni), il Festival prevede un costante contatto col pubblico dal vivo e la possibilità di partecipare in streaming, votando i corti trasmessi anche on line.L’inaugurazione ufficiale del 13° Festival Dantesco, all’UCI Cinema Porta di Roma, Sala Uno, prevede una tavola rotonda su “Dante e il linguaggio audiovisivo” con gli interventi di Luigia Annunziata, Responsabile scientifica del progetto e docente ABA Napoli, Desirée Sabatini, docente della Link Campus University, Paolo Musu, docente di Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo ed Enzo Aronica, regista, videomaker e fotografo.Tra i vari appuntamenti in programma vi è anche – il 3 maggio – la prima proiezione cinematografica romana del film “Giovanni Alighieri, del fu Dante”, interpretato da Massimo Popolizio, per la regia di Enzo Aronica e Paolo Pasquini, che incontreranno il pubblico presso la Sala Pio IX di San Carlo ai Catinari a Roma, location del film.A seguire, viene presentato anche il cortometraggio “Guarda”, con Isabel Russinova, tratto dal romanzo “Ahi, serva Italia!” di Monaldi&Sorti, per la regia di Agnese Ciaffei.Il Festival si concluderà con una due giorni al Teatro Palladium: il 6 maggio alle ore 20 lo spettacolo “Canzoni tra Petrarca e Boccaccio” con Eleonora Cardellini, Dario Pisano e Maurizio Fiorilla, brani dal disco “Bocca baciata” di David Riondino e introduzioni di Claudio Giovanardi; il 7 maggio alle ore 18 la Serata finale con le premiazioni delle opere partecipanti al Concorso video nonché l’esibizione e la premiazione delle opere partecipanti ai paralleli Concorsi performativi under 20 e under 35.