Ricco medagliere per le giovani ginnaste di Danzarte Concordia

CONCORDIA – Sabato 22 e domenica 23 aprile si è svolta la gara di Specialità regionale presso il centro sportivo “Pianoro Sport Academy”. La scuola di danza di Concordia Danzarte si è presentata con la bellezza di 18 ginnaste in gara divise in varie categorie. Tutte molto agguerrite nonostante consapevoli della difficoltà di questa gara. In questa competizione molto numerosa vengono premiate con la medaglia le prime 6 ginnaste in classifica. Vediamo ora i risultati ottenuti:

Inversani Martina gareggia nella prima categoria Senior. Ritorna a casa con un ricco bottino di 3 medaglie: sesto posto al trampolino, quinto posto nella trave e medaglia di argento al corpo libero. Ifè Anna Shittu si classifica quinta, nella seconda categoria Junior, al volteggio. Brinza Emma si classifica quarta, nella terza categoria Junior, al volteggio. Casari Margherita gareggia nella terza categoria Senior annata 2007 e precedenti. Ottiene 2 medaglie per essersi classificata quinta a trave e a corpo libero. El Intirasse Yasmine ottiene una fantastica medaglia d’oro al trampolino nella terza categoria Senior annate 2008/09/10.

Nella seconda categoria Elitè Senior:

Calabrese Eleonora si classifica quarta a trampolino e medaglia di argento al corpo libero. Galli Sara si classifica sesta a corpo libero e medaglia di bronzo a trave. Nardi Emma si classifica quinta a trampolino e quarta a trave. Meschiari Giorgia si classifica sesta a volteggio e quarta a corpo libero.

Sempre nella seconda categoria ma Junior come fascia di età:

Devincenzi Zoe ottiene il quinto posto al corpo libero, il quarto a trave e una bellissima medaglia d’oro al trampolino. Baratti Vittoria torna a casa con 2 bellissime medaglie. Un bronzo a volteggio e oro al corpo libero. Malvezzi Giada si classifica sesta al trampolino. Meloni Iana si classifica sesta sia al corpo libero che al volteggio. Bocchi Adele ottiene 2 medaglie di bronzo al corpo libero e alla trave. Ferrari Sofia si classifica quinta al trampolino.

Infine tantissimi complimenti anche a Cantarini Maddalena, Salvarani Giulia e Fontanini Noa che hanno svolto una gara stupenda mantenendo alto il nome della società. Gli allenatori Marianna e Mattia insieme a tutta Danzarte si complimentano con le proprie ginnaste per l’ottima gara svolta. Prossimo appuntamento: i nazionali a giugno.

