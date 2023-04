San Felice capitale del calcio giovanile per un giorno: ecco il Torneo di Primavera

Martedì 25 aprile si svolgerà a San Felice sul Panaro, presso lo stadio comunale in via Costa Giani, 1/5, il tradizionale Torneo di Primavera. Una straordinaria realtà di sport giovanile, giunta alla sua nona edizione.

Sarà la prima volta sul nuovo campo da calcio in sintetico, inaugurato il 20 novembre scorso e già a pieno regime. Il torneo, riservato agli under 13 di squadre professionistiche, ha una valenza nazionale ed è riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno dei più importanti in Italia. Nelle edizioni scorse sono passati da San Felice calciatori del calibro di Giacomo Raspadori, Sandro Tonali e Hamed Traorè, tanto per dare un’idea dell’importanza che nel tempo ha assunto la manifestazione. Quest’anno a contendersi la vittoria, che nella passata edizione è andata al Bologna (2 a 1 in finale sull’Inter), saranno Inter, Bologna, Modena, Sassuolo, Parma, Juventus, Spal, Sudtirol.

Gli incontri si susseguiranno “non stop” per tutta la giornata dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio, con premiazioni alle 18.30. In funzione ci saranno bar e stand gastronomico. «Un Torneo nazionale importante che dura un solo giorno ma al quale si lavora da settembre 2022 per organizzarlo al meglio – ha dichiarato Paolo Pianesani, consigliere comunale con delega allo Sport – un grande grazie, oltre che agli sponsor, va anche a tutti i volontari e all’ Us San Felice».

