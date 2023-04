San Possidonio, torna il centro estivo al circolo ippico “Il Castello”

SAN POSSIDONIO – Torna anche questa estate, a San Possidonio, il centro estivo al circolo ippico “Il Castello”, che si svolgerà dal 12 giugno al 15 settembre e per il quale a breve saranno aperte le iscrizioni. Il centro estivo si svolgerà in maneggio e in fattoria didattica. I bambini avranno la possibilità di interagire con gli animali, in particolare modo naturalmente con i cavalli, con passeggiate e tantissimi laboratori, tutti all’aperto in campagna. In particolare, per la fascia di età 3-5 anni, il centro estivo prevede laboratori manipolativi sui 5 sensi, attività motorie e giro sui pony, mentre per la fascia di età 6-11 anni gite giornaliere, laboratori, attività acquatiche, assistenza nello svolgere i compiti, lezioni di equitazioni e attività multisport.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: